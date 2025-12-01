İlker Başbuğ’a kitap fuarında büyük ilgi

Başbuğ, programının ilk bölümünde düzenlenen söyleşiye katılarak Mustafa Kemal Atatürk, Topal Osman Ağa, Hüseyin Avni Alparslan ve Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın gibi isimlerden övgüyle bahsedip anılarını da katılımcılarla paylaştı.

Söyleşi sonrası imza alanına geçen Başbuğ, fuardaki imza stantlarını gezdi. Ardından kendi standında okurlarıyla bir araya geldi.

Kitaplarını tek tek imzalayan Başbuğ, fotoğraf çektirmek isteyen ve sohbet etmek için gelen herkese zaman ayırarak yoğun ilgi gördü.

Başbuğ ile yakından ilgilenen Giresun Belediyesi yetkilileri ise İlker Başbuğ’un ziyaretinin hem katılımcılar hem de şehir halkı için önemli bir buluşma olduğunu ifade ederek “Davetimizi kırmayarak kitap fuarımıza katılım sağlayan ve çok değerli sohbetlerini dinlediğimiz İlker Başbuğ Paşa’mıza teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.