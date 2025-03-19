İlker Başbuğ, Muğlalılar ile buluştu

Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:52

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:52

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110'uncu yılı kapsamında Muğlalıları çeşitli etkinliklerle buluşturdu. Etkinlikler arasında 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un söyleşi/imza günü ve "Zeybeklerle Çanakkale" halk dansları gösterisi yer aldı.

3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası, farklı rating seviyelerine göre üç kategoride gerçekleştirildi. Satranç Turnuvası’na Türkiye’nin 24 farklı ilinden gelen toplam 205 sporcu katıldı. Turnuva sonunda ilk 10’a giren sporculara madalya ve para ödülleri takdim edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü, Çanakkale Zaferi’nin 110'uncu yılı anısına anlamlı bir gösteri sundu. Eğitmenler ve öğrencilerin sahne aldığı "Zeybeklerle Çanakkale" etkinliğinde, Muğla, Aydın, İzmir, Adıyaman ve Artvin yörelerine ait şarkılar eşliğinde kahramanlık mücadeleleri sahnelendi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ROLÜNÜ ANLATTI

Söyleşide, İlker Başbuğ "Çanakkale Zaferi ve Atatürk" konusunu ele alarak savaşın tarihi önemini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün rolünü anlattı. Başbuğ, "Türk milleti olarak Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugün bir kere daha saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bu özel günde sizlerle Muğla’da beraber olmak, bizler için de çok büyük bir ayrıcalık ve hakikaten çok güzel bir an. Bu anı, bu fırsatı bize yaratan başkanlarımız Ahmet Aras’a ve Gonca Köksal’a teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından "Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" adlı kitabını imzaladı.

"ÇANAKKALE ZAFERİ, ÜLKEMİZE VE DEVLETİMİZE KUTLU OLSUN"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Çanakkale Zaferi, milletimizin topyekûn kazandığı büyük bir destandır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu zaferdeki başarısı, Kurtuluş Savaşı’na giden yolda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Uzun yıllar süren kayıpların ardından kazanılan bu büyük zafer, milletimize yeniden umut aşılamış ve tarihimizi zaferle taçlandırmıştır. Çanakkale Zaferi, ülkemize ve devletimize kutlu olsun" diye konuştu.

"KAHRAMANLARIMIZI SAYGIYLA VE MİNNETLE ANIYORUM"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da "Çanakkale Savaşı, kadınıyla erkeğiyle ülkenin her yerinden gelen kahramanların olağanüstü çabalarıyla kazanılmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına ve Cumhuriyet’in kurulmasına zemin hazırlamıştır. Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza saygıyla ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.