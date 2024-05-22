İlkokul birinci sınıf öğrencisine taciz iddiasının davası görüldü: İfadeler kurgu değil

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ilkokulda birinci sınıfa giden bir çocuğun, A.D. isimli bir veli tarafından taciz edildiği iddialarının ardından açılan davanın dördüncü duruşması Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada ilkokul birinci sınıfa giden çocuğun çocuk izlem merkezlerinde (ÇİM) verdiği ifade dinlendi. Sanık, iddiaları reddederken “Mesnetsiz iftiradır” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı da iddiaları reddederek “Tüm tanıkların ifadeleri çelişkilidir. Gelmeyen tanıkların dinlenmesi kanaatindeyiz” dedi.

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise “Mağdur çocuğun beyanlarına katılıyoruz. Çocuğun yaşı itibarıyla kurgulama yapması mümkün değildir” diye konuştu.

Mahkeme ise sanığın adli kontrol tedbirinin devamına ve bir sonraki duruşmada dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 27 Haziran’da yapılacak.

