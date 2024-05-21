Turistlerin odağı oldu: Bu ülkede evler bedava

Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:07

Güncelleme: 21.05.2024 - 15:07

Japonya'nın giderek azalan nüfusu nedeniyle boş konut sayısı artıyor. Bu konutlar için internet sitelerine 'bedava ev' ilanları veriliyor.

100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da hayatını kaybedenlerin evleri problem haline gelmeye başladı. Ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor.

Bu yüzden ev sahipleri çözümü internetteki emlak sitelerine 'bedava' ilanı vermekte buldu. Yetkililer, ülkenin farklı şehirlerinden verilen bu ilanlara turistlerin ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Hükümetin Akiya projesi kapsamında gençler ev sahibi yapılıyor. Ancak bunun da bazı şartlar ıvar. Örneğin 43 yaş altı olmaları ve ilkokula giden bir çocuk sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca ücretsiz olarak oturdukları evi restore etmeleri şartı koşuluyor.

Ülkede 10 milyondan fazla sahipsiz ev bulunuyor. Japon batıl inançları yüzünden, boş ve terkedilmiş evlerin piyasada satılması daha da zorlaşıyor çünkü çoğu zaman intihar, cinayet vs gibi sebeplerle sahipsiz kalan evlerde yaşamanın uğursuzluk olduğu inancı yaygın.

AKİYA PROJESİ NEDİR?

Akiya Projesi, Japonya'daki boş evleri yeniden kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Hükümet ve yerel yönetimler, bu evleri düşük maliyetle ya da ücretsiz olarak yeni sahiplerine sunuyor. Projenin temel amacı, kırsal alanlara yeni yerleşimciler çekerek bu bölgelerin ekonomik ve sosyal canlılığını artırmak.