Yunanistan'da batan tekneden kurtulan ancak haklarında dava açılan göçmenler serbest bırakılacak

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında geçen yıl 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen faciasında kurtulan ancak suç örgütü kurma, deniz kazasına neden olma, insan hayatını tehlikeye atma gibi suçlamalarla haklarında açılan dava nedeniyle tutuklu bulunan 9 Mısırlı düzensiz göçmenin, serbest bırakılmasına karar verildi.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:17
Yunanistan'da batan tekneden kurtulan ancak haklarında dava açılan göçmenler serbest bırakılacak
Abone Ol google-news

Kalamata Mahkemesi, Haziran 2023'te Mora açıklarında batan göçmen teknesinde bulunan ve faciadan kurtulan 9 Mısırlıya yönelik suçlamaların görüldüğü davanın bugünkü duruşmasında, yetkisizlik kararı verdi.

Olayın uluslararası sularda yaşanmasından dolayı düzensiz göçmenleri savunan avukatların yaptığı "Kalamata Mahkemesinin yetkili olmadığı" yönündeki itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

Karar neticesinde 9 düzensiz göçmenin serbest bırakılması için işlemler başlatıldı.

Suçlamalara maruz kalan düzensiz göçmenlere destek vermek için mahkeme binası önünde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle polis arasında arbede çıktı. Arbedede 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

14 Haziran 2023'te Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Kazada 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan düzensiz göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan, 2'sinin de Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.


Yunanistan haberleri düzensiz göçmen haberleri dava haberleri

İlgili Haberler

Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı

Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlık binasına Filistin bayrağı astı
Yunanistan'da skandal olay: Mustafa Kemal Atatürk paylaşımına kadro dışı kararı!

Yunanistan'da skandal olay: Mustafa Kemal Atatürk paylaşımına kadro dışı kararı!
Yunanistan'ın geri ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin 'acil' toplandığı iddiaları yalanladı

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nin 'acil' toplandığı iddiaları yalanladı
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın nikahından ilk kareler

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın nikahından ilk kareler
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...

SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...
Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu
İran İslam Cumhuriyeti’nin Son Cumhurbaşkanı Reisi Kimdir? ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi

İran İslam Cumhuriyeti’nin Son Cumhurbaşkanı Reisi Kimdir? ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu