İllerde atamalarını tamamlayan CHP’nin butlan yönetimi, kurultay toplantılarına başladı: ‘Koltuk fırsatı bekleyenler var’

‘Koltuk fırsatı bekleyenler var’

SARP SAĞKAL

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, butlan kararından sonra ilk defa il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu “CHP’den ayrılanlarla sakın tartışmalara girmeyin. Bizim derdimiz başka. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık” dedi. Parti politikalarını belirleyenin parti yönetimi olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu; örgütlerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının sadece bu politikaları uygulayan kesimler olması gerektiğini kaydetti. Kurultay öncesi tüm parti organlarıyla toplanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu “Neyi nasıl değiştireceğimizi konuşacağız. Bir şeyin sözünü veriyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, ahlaklı insanlarla yol yürüdük.Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız, CHP’yi kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizler CHP’yi yeniden ahlaki kodlarına kavuşturan il başkanları olacaksınız. Bu kadar değerli bir görev üstlendiniz. O nedenle gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden söz edeceksiniz. Bunu yaptığımızda güveni oluştururuz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur. 100 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz? Hemen bana telefon açacaksınız. ‘Bunları gelin ikna edin.’ Söz geleceğim, tamamını ikna edeceğim” dedi.

‘KURULTAY MAHKEMEYLE NETLEŞİR’

Butlan yönetiminin kurmayları, bugün Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarıyla devam edecek kongre toplantıları için “Kongre takvimini netleştirmiş olacağız” diyor. Kurmaylar, resmi bir kurultay tarihi vermek için 38. Olağan Kurultay’la ilgili mahkeme sürecinin tamamlanması gerektiğini söylerken; bu süreçte daha fazla beklememek için ilçe ve il kongrelerini tamamlayacaklarını belirtiyor. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ise kurultayın resmen ilan edilmesi bekleniyor. Bu süreçte butlan yönetiminden bazı isimler doğrudan Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa devam etmesi gerektiğini söylerken bazıları da “Henüz bunları tartışmıyoruz. Demokratik bir yarış olacak, herkes aday olabilir” demekle yetiniyor. Kurmaylar, YENİ Parti’ye geçmeyen Özel yönetiminden isimler için yapılan ihraç tartışmalarıyla ilgili ise “Asıl yapmaları gereken istifa etmek. Etik olan budur. Bir siyasi parti içinden başka bir partiyi destekleyemezsiniz” diyor.

‘MAKAM ALAMAYANLAR SORUN ÇIKARABİLİR’

Butlan yönetimi bu şekilde kurultaya hazırlanırken, partinin seçilmiş yönetiminde yer alan ve CHP’de kalan isimler de “İhraç tartışmalarından çekinmiyoruz. Ne olacağını görürüz. Ancak istifa etmeyeceğiz. Mahkeme kararını bekliyoruz. Olumlu bir karar çıkarsa partimizi geri alacağız” diyor. Kendileri için kullanılan “Truva atı” gibi benzetmelere değinen partililer “Mahkeme kararıyla göreve gelip, partiden seçilmişleri tasviye edip iktidarla işbirliği yapanların bunu deme hakkı yok” tepkisini gösteriyor. Partideki kongre sürecini de değerlendiren seçilmiş yönetimden isimler “Seçilmiş yönetimi ve il başkanlarını tasfiye ettikten sonra, şimdi atamaları bitirip seçim yapıyorlar. Parti yönetiminde ise iktidarı düşünmeyen bir fırsat birlikteliği var. Sadece parti içi iktidarı ele geçirmeyi düşünüyorlar. ‘Bir dönem daha yönetimde olur muyum? Vekil olur muyum? Hiç il başkanı, kadın kolları başkanı seçilmiyordum; acaba bana da bir koltuk kalır mı?’ diye fırsat bekleyenler var. Ama mevkiler de sınırlı. Bu nedenle kendi içlerinde kavga ediyorlar ve ilerleyen süreçte de makam alamayanlarla sorun yaşacaklar” görüşünü paylaşıyor.