İlyas Salman Ordu’da yeni kitabını imzaladı

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Türk sinemasının usta isimlerinden İlyas Salman’ın “Kırmızı Beyaz” adlı kitabı için düzenlenen imza törenine katıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Salman okurlarıyla bir araya geldi.
İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ulaş Tepe, Türk sinema tarihine unutulmaz karakterler kazandıran İlyas Salman’ı Altınordu’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Tepe, “Unutulmaz karakterlere hayat veren kıymetli sanatçımızı tebrik ediyor, bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.
Etkinlik, kitap imzalarının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.