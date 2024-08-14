İmam Hatip Müdürü öğrenci velilerini çağdışı söylemlerle uyardı: ‘Başı açık istemiyorum’

Yayınlanma: 14.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 04:00

AKP’nin her fırsatta öne çıkardığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, gerici meyvelerini vermeye devam ediyor. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda, okul yönetimi öğrenci velileriyle bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya okul müdürü E.K.K’nin açıklamaları damga vurdu.

Veliler tarafından da kayda alınan toplantıda okul müdürü E.K.K’nin “Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek” dediği öne sürüldü. İddiaya göre toplantıda “Bizler İslamın değerlerinin tarafındayız o yüzden şort giyen öğrenciye de başını örtmeyen öğrenciye de karışırız” sözleriyle öğrencilere müdahale ettiklerini söylemekten çekinmeyen E.K.K, velilerin “Baskıcı yaklaşım çocukların psikolojisini etkiliyor” eleştirisine de “Okulumuzun görüşü budur. Psikolojisi bozulan bu okulda olmamalı” sözleriyle yanıt verdi.

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda kız öğrencilerin yüzlerinin emojilerle sansürlendiği görüldü.



EĞİTİM-İŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşananlara tepki gösteren Eğitim-İş Bursa Şubesi, yayımladıkları basın açıklamasında müdür hakkında “Ayrımcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Çocukların eğitim hakkını engelleyen, kendi özel mülkü gibi okuluna gelmemesini söyleyen bu gerici zihniyetin kimlerden cesaret aldığı çok açıktır” dedi. Şube olarak yaptıkları suç duyurusunun yanı sıra velilerin de şikâyetçi olduklarını belirten Toy, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak şu ana kadar velilerin şikâyetlerine bir yanıt gelmedi. Bu olayın da diğer olaylar gibi sümen altı edilmesine, suç işleyen okul müdürünün korunup kollanmasına izin vermeyeceğiz. Eğitim-İş olarak ayrımcılık suçu işleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına karşı açıkça kendi kurallarıyla meydan okuyan ve başı açık diye 10 yaşındaki kız çocuklarının istediği devlet okuluna gitmesinin önünde engel olan bu zihniyetle mücadelemiz devam edecektir. Laik Türkiye Cumhuriyeti ve laik eğitim sistemini ne pahasına olursa olsun koruyacağız.”

