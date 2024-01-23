İmamlar camiye öğretmenler sınava!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:08

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:08

Geçen günlerde Aydın'ın Didim ilçesindeki Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi’nde eğitim gören liseli genç kızın feminizm üzerine yazdığı kompozisyon ödevi sonrasında öğretmeninin kendisine “Terbiyesizlik yapma” ve de Sapık, faşist” gibi söylemlerde bulunmasının ardından, öğrencinin “Ben terbiyesizlik yapmadım” şikayeti, isyanı üzerine Didim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından “Gerici, Irkçı Eğitime Hayır!” mitingi düzelendi.

Eski Adliye mevkiinde başlayan miting Atatürk Bulvarı üzerinden Didim Kent Meydanına ilerledi. Eğitim için düzenlenen mitinge bazı siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Adaletsizlik ve ötekileştirmeye karşı sokaklarda olduklarını belirten Didim Umut Tiyatrosu Başkanı Türkan Şener, “Siyasi iktidarın, siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda yoğun bir dinci-gerici kuşatma yaşanmaktadır. İktidarın, tarikat ve cemaatleri "Sivil Toplum Kuruluşu" olarak değerlendirmesi nedeniyle, gerici, dinci, ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir yapı, bütün ülkeye hâkim kılınmaya çalışılmaktadır. Kamunun tüm kaynakları, mezhepçi, siyasal ve tarikatlara aktarılırken; hayatımızda giderek baskılarla dincileştirilmeye çalışılmaktadır.” İfadelerine yer verdi.

“SESSİZ VE TEPKİSİZ KALMAYACAĞIZ”

Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: " Devlet cemaat ve tarikatlarla kol kola ülke yönetimini biçimlendirmeye çalışmaktadır. Eğitimde, sağlıkta, sosyal yaşamda; dinci ve gerici yaklaşımlar, iktidarında desteğiyle hâkim kılınmaya çalışılmaktadır. Kendileri gibi düşünmeyenler, ötekileştiriliyor ve akıl almaz hakaretlere maruz bırakılıyor. Ülkemizde yıllardır bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen eğitim alanları ve inanç alanlarının birbirine karıştırılmasına yönelik her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmedir. ÇEDES yani Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi hem laikliğe hem de laik eğitim anlayışına aykırı bir düzenlemedir. Çocuklarımızın; siyasi iktidarın, kendi siyasal ideolojik hedeflerine ulaşmak için, hayata geçirilen ÇEDES ve benzeri projelerin bir parçası haline getirilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Siyasi iktidarın çocuklarımıza dayattığı kindar ve dindar nesil yetiştirme politikasına asla müsaade etmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU

Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi’nde serbest konulu kompozisyon için konuşulurken, bir kız öğrencileri konuşması; öğretmen tarafından, “Terbiyesizlik yapma, solcu solcu konuşuyorsun, kürtaj ve LGBT kelimelerini kullanman yasak.” diye azarlanarak engellendi. Aynı okulda, “Peygamberimizin hayatı” adlı derse giren öğretmen, öğrencilerin sorduğu Alevilik ile ilgili sorduğu soruya, 'alçakça' diye cevap verdi. Öğrencilerin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıltı. 12 öğrenci öğretmenin lehina ifade verdi. Ancak bir sonuç çıkmadı.