İmamların karıştığı milyonlarca liralık araç dolandırıcılığında yeni gelişme: Gözaltılar var

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 09:55

Sinop merkezli CNGZ Filo ve Araç Kiralama Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi’nden araç satın alan yurttaşlar, belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne sürdü.Yurttaşların bir kısmı ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ iddiasıyla geçen ay suç duyurusunda bulundu.

İlgili şirketin yetkililerinin imam olarak görevli olduğu ortaya çıkarken, yurttaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na 'İlgili kişiler dini değerleri öne sürerek nüfuzlarını kötüye kullanmaktadır' ifadeleriyle şikayetlerini dile getirdi. İddiaların ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, firma yetkililerinden Ahmet C, ve Halil C. gözaltına alındı. Şirket yetkilileri dışında şirketle birlikte çalışan firmalar ve temsilciliklerden Engin. E., Yüksel T., Murat D., Ertuğrul Ş., Şaban A.’nın da gözaltında olduğu bilgiler arasında.

Otomobil satın alan bir yurttaş Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı dilekçede, “Olağan yaşamda iki kişiyi mağdur etmiş bir kişinin dahi tutuklanması beklenirken mevcut dosyada 200’ü aşkın kişiyi mağdur etmiş şüphelilerin hâlâ tutuklanmamış olması tarafımızca anlaşılamamaktadır. Olayda A. C. ve H. C. isimli kişiler İstanbul Müftülüğü’ne bağlı din görevlileridir. Eşleri üzerine şirketi açmışlardır. Siyasi kişilere, belediye başkanlarına lüks otomobiller hediye verilmiş bu suretle tanınmaları sağlanmıştır. Bir kişinin, beş kişi getirdiği ve ahbapçılık şeklinde işleyen ‘aracı’ denilen komisyoncular üzerinden dönen bir suç grubu oluşturulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Bahsi geçen şahısların taşındığını öne süren yurttaş, “Şüphelilerin, tanık ve mağdurlara yönelik korkutmaya yönelik eylemleri de mevcuttur” suçlamasında bulunmuştu.