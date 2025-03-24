İmamoğlu cezaevine giderken aynı zamanda cumhurbaşkanlığına yürüyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 04:43

CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayını belirlemek için yapılan önseçim partili-partisiz yurttaşların katılımıyla demokrasi şölenine dönüştü. Aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “suç örgütü yöneticiliğinden” dün sabah saatlerinde tutuklandı ve Silivri Cezaevine götürüldü.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine kamuoyunda bundan sonrasında neler olacağı üzerine tartışmalar sürüyor. Bu kapsamda en merak edilen konuların başında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağı merak oldu. CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Süleyman Bülbül, İstanbul Valiliği’nin kararının ardından kayyum atanma durumunun olmadığını vurguladı. İstanbul Valiliği; İBB Başkan Vekili’nin seçilmesi için 26 Mart Çarşamba günü İBB Meclisi’nde seçim yapılacağını açıkladı.

‘İDARİ MAHKEMELERDE İPTAL KARARI GELEBİLİR’

Bir diğer merak edilen konu ise İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla adaylık süreci nasıl işleyecek. Yapılan soruşturmalarla yargı kıskacına alınan İmamoğlu’nun diplomasının iptali ise bu konuda ki en büyük tedirginliği oluşturuyor. Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz konuya ilişkin; “Diploma idari bir karar. Bu konuya karar olan herkes dava açacak ve yürütmenin durdurulmasını isteyecektir. Danıştay’ın 1987 tarihli örnek oluşturacak kararı doğrultusunda açık hukuka aykırılık var. Buna idari mahkemelerden iptal kararı gelebilir. Kesinleşmiş ceza mahkûmiyeti ile hak kaybı oluşursa siyasi yasak başlar” dedi.

CHP’YE KAYYUM ATANIR MI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2024 kongresi soruşturmadan çıkacak olmusuz bir sonuçta CHP’ye kayyum atanması ve olağanüstü kongrenin yapılamaması tartışması oldu.

TEDBİR İSTEMLERİ REDDEDİLDİ

CHP’li kaynaklardan edinilen bilgiye göre; söz konusu kongre hakkında; “mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması” tedbir istemiyle açılan 4 dava bulunuyor. Tedbir istemlerinin tamamı “davanın sonuncunda verilecek kararların tedbir olarak uygulanamayacağı” ve “rüşvet karşılığı oy kullandırıldı iddialarının somut bulgulardan yoksun kalması” nedeniyle reddedildi.

‘SAVCILIK ARAŞTIRDIKÇA IDDIALAR ÇÜRÜYOR’

Partili kaynaklar; iddia konusu şaibelerin yaşanmasına ilişkin soruşturma kapsamında alınan ifadelerde “duyuma” dayalı iddiaların bulunması; herhangi bir somut bulguya dayandırılamadığını kaydetti. Hukukta somut bulgular üzerinden iddia getirilebileceğini anımsatan kaynaklar; buna karşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddia konusu kişilerin MASAK’tan hesap dokümanlarını ve tapu kayıtlarını istediğini; ancak bu 2 kayıttan da şaibelere yönelik herhangi bir somut verinin çıkmadığını belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK’tan gelen dokümanlar hakkında da rapor istediğini belirten kaynaklar; bu raporda da herhangi bir şaibe verisine ulaşılmasının beklemediklerini, savcılığın araştırdıkça iddiaların çürüdüğünü vurguladı.

‘OLAĞANÜSTÜ KURULTAY BİRLEŞMEYİ SAĞLAYACAK’

Bu olumlu gidişata karşın olası “söz konusu tedbir isteminin kabulü” kararı çıkmasına önlem alınmak için olağanüstü kurultay kararının alındığını belirtti. Kaynaklar; “Kurultayın iptali için şöyle bir tehlike var. Hukuka uygun değil ama başka bir ilde bir kişi dava açar, yerel mahkemenin tedbir kararı almasıdır. Parti; çok büyük bir demokrasi darbesiyle mücadele ederken, bir de kurultay tehlikesi çıkmaması gerekiyordu. Bunun için olağanüstü kurultayın açıklanması lazımdı. Kanunların ruhu parti içi meselelerin çözümünü kongre ile toparlamaktadır. Seçimin yenilenmesi, bu tartışmaların temizlendiği yönünde bir tutumdur. Davalarla amaç partiyi kurultaya götürmek. İşte olağanüstü kurultay kararıyla parti kurultaya gidiyor. Böylece dava istemlerinin de amacı hasıl olmuş olacak. Savcılık da bu konuya bu yönde bakacaktır. Siyaseten bu yaptığımız tehditleri ortadan kaldırmaktır. Kurultay, bu süreçte de birleşmeyi sağlayacaktır” dedi.

‘OLUMSUZLUKTA KARAR İPTAL OLMAZ’

Kaynaklar, şaibeli kurultayın üstüne yapılacak olağanüstü kurultayın hukuken geçirsiz sayılacağı iddialarına yönelik ise “Olağanüstü kurultay çağrısının yapılması; hukuken doğurucu, inşai işlemlerdir. Hukukta inşai işlemler geriye dönmez. Olur da kurultay iptal olursa; el çektirilmeden önceki işlemler geçerli sayılır. Yani olağanüstü kurultay kararı iptal olunmaz” ifadelerini kullandı.