İmamoğlu’dan Amasya çağrısı: ‘Ayrısı gayrısı yok, milletçe kazanacağız’

CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini yarın (Cumartesi) Amasya'da düzenleyecek.



Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 20.30'da Yavuz Selim Meydanı'nda yapıalacak miting için yurttaşlara çağrı yaptı.

"MİLLETÇE KAZANACAĞIZ"

Kişisel X hesabı Türkiye'den erişime engellendiği için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden çağrı yapan İmamoğlu, "Ayrısı gayrısı yok, milletçe kazanacağız." dedi.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Ayrısı gayrısı yok, milletçe kazanacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya tüm Amasyalı hemşehrilerimi davet ediyorum. 5 Temmuz Cumartesi 20.30 Yavuz Selim Meydanı"



