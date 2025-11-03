İmamoğlu’dan seçim paylaşımı: Vatandaş diyor ki: ‘Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz’

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı aday ofisi” hesabından bir video paylaşarak vatandaşların seçime ilişkin düşüncelerini paylaştı.
İmamoğlu, videoyu “Vatandaş diyor ki: ‘Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz.’” notuyla paylaşarak demokratik sürecin önemine dikkat çekti.
