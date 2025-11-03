Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu’dan seçim paylaşımı: Vatandaş diyor ki: ‘Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz’

3.11.2025 20:35:00
Haber Merkezi
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı aday ofisi” hesabından yeni bir video paylaştı. Paylaşımda vatandaşların seçim sürecine dair düşüncelerine yer verildi. Videoda halkın, “Seçimle gelen seçimle gider, zorla olmaz” ifadeleri öne çıktı.

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı aday ofisi” hesabından bir video paylaşarak vatandaşların seçime ilişkin düşüncelerini paylaştı. 

İmamoğlu, videoyu “Vatandaş diyor ki: ‘Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz.’” notuyla paylaşarak demokratik sürecin önemine dikkat çekti.

