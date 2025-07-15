İmamoğlu davası birbirine kattı: Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan'dan Bülent Arınç'a 'sesini kes' tavsiyesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri'de yayım yapan TV1 kanalına konuk oldu.
"ARINÇ'A KALSA HEPSİNİ BIRAKACAĞIZ"
Ogan'a, AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin söylediği sözler soruldu.
Ogan, buna yanıt olarak, “Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bülent Arınç, 12 Temmuz günü AKP'nin Ankara'da düzenlediği kampta Erdoğan'ın 'tarihi' konuşmasını dinleyenler arasında yer almıştı.
ARINÇ NE DEMİŞTİ?
AKP'nin kurucularından ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına ilişkin açıklama yapmıştı.
Arınç, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin yanlış olduğunu belirterek "Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar. Bir an önce yargılanmalı" demişti.
Arınç ayrıca, "Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı" şeklinde konuşmuştu.