İmamoğlu 'diplomada sahtecilik' davasında bir kez daha hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen lisans diploması hakkında başlattığı soruşturmanın ardından "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar ceza talep edilen davada yarınki duruşma yine Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda yapılacak.

Davanın 8 Aralık'ta yapılan son duruşması öncesi mahkeme başkanı HSK kararıyla değiştirilirken yeni atanan mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun idare mahkemesinde diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davanın sonucunun beklenmesine karar vererek davayı ertelemişti.

Kararın ardından mahkemede konuşan İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık" diyerek tepki göstermişti.

İDARE MAHKEMESİ İMAMOĞLU'NUN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

İdare mahkemesindeki davaya bakan ve tıpkı yarın görülecek davada olduğu gibi yine HSK kararıyla heyeti değiştirilen İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise 23 Ocak'ta açıkladığı kararla İmamoğlu'nun açtığı davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

Yarın yapılacak duruşmada savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor.