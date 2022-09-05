İmamoğlu duyurdu: İBB okul servis ücret uygulamasını güncelledi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:12

İstanbul'da okul servis ücretlerinin zamlanmasının ardından veliler servis ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyordu. İBB de servis esnafı ile ebeveynler ve okullar arasındaki tartışmayı bitirecek uygulamasını güncelledi. Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr/tulasim/ucrethesaplama.aspx linkinden ulaşılıyor.

BAŞKAN İMAMOĞLU AÇIKLADI

İBB’nin okul servisi ücret hesaplama uygulamasının yenilendiğini sosyal medyadan duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Okul servis ücretlerini bu uygulamamız üzerinden kolaylıkla hesaplayabilir, UKOME tarafından belirlenen tarife ve servis kurallarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.

FİYATLARA REHBER ÜCRETİ İLE KDV DE DAHİL

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24 Ağustos’ta aldığı kararla yeniden belirlenen fiyat tarifelerine göre düzenlenen uygulama şöyle çalışıyor: Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.

ROTA EN YAKIN TOPLU ULAŞIM GÜZERGAHI

Rota, ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğuna göre belirleniyor. Hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yoksa, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınıyor. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmıyor. Ancak, belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsıyor.