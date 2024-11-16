İmamoğlu İBB başkanı seçildiğinde alelacele ‘yeşil alan’ ilan edilen araziye ilişkin itiraf niteliğinde açıklama: Mesele yeşil alan değil 1.5 milyar dolar...

Yayınlanma: 16.11.2024 - 13:40

Güncelleme: 16.11.2024 - 15:15

İstanbul Büyükşehir Beledi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı toplantısına, Kağıthane Cendere Vadisinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait yaklaşık 134 bin metrekarelik arazi damgasını vurdu. Turizm, ticaret, konut ve benzin istasyonu alanında kalan araziyi AKP, İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinden kısa bir süre sonra, Belediye Meclis çoğunluğunu kullanarak yeşil alana aldı. Arazinin Meclis kararı ile yeşil alana alınmasıyla ilgili olarak, İBB’nin yeni yönetimi yargıya başvurdu. 4 yıl süren hukuk mücadelesinden sonra, yeşil alan ile ilgili planlar iptal edildi. 2024 seçimlerinde İBB Meclis çoğunluğunu da elde eden CHP’li yeni yönetim, plansız kalan araziyle ilgili yeni bir plan hazırladı ve Meclis’in onayına sundu. Yeni planda arazinin önemli bir bölümü konut ve ticaret alanı olarak ayrıldı. Cami ve belediye hizmet alanı gibi çeşitli donatı alanlarının yanı sıra, yetişkin ağaçların olduğu bölgeler de park alanı olarak ayrıldı.

''1.5 MİLYAR DOLARLIK RANT OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ''

Arazi ile ilgili olarak İBB’nin hazırladığı yeni imar planına sert tepki gösteren, AKP’li Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bir konuşma yaptı. Görsel malzemelerle de desteklediği uzun konuşmasında Öztekin özetle şunları söyledi: “Yeşil alandan imara açılan ve burayla ilgili olarak kamuoyunun da bilmesi gerekiyor, burası yaklaşık elli milyar TL. Bir buçuk milyar dolarlık bir rant olduğunu görüyoruz burada. İlla burada rant elde etmek istiyorsa Büyükşehir Belediyesi, burayla ilgili birincisi bölge imar planları uygulamalarına eşit bir şekilde imar planı uygulaması yapması lazımdı. İstanbul'a böyle kötülük olmaz. Hepsini kenara bırakalım. İstanbul’a bu kötülüğü niye yapıyorsunuz? Büyükşehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şöyle bir billboard asmıştı, hatırlıyor musunuz? Ne dedi? ‘İmara değil, halka açıyoruz’. Ama gerçek ne halka değil imara açılıyor. Bu komisyon raporu onu gösterdi maalesef.”

''HİZMET İÇİN KULLANILACAK''

CHP’li İmar Komisyonu Başkanı Sedat Özkan eleştiriler üzerine özetle şunları söyledi: “İBB’nin mülkiyetindeki taşınmazları kıymetli hale getirip, bunları İstanbul halkına hizmet için kullanmak birinci derecede İBB Meclisi'nin de görevidir. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ekibinin de görevidir. Konunun böyle bilinmesi lazım. Biz, daha önceden imarlı olan yeri İstanbul halkının ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi konusunda karar alıyoruz ve alacağız.”

''ÖNERGEYLE PLAN YAPILMAZ''

CHP’li İmar Komisyonu üyesi Sebahattin Öztürk ise söz konusu arazinin eylül 2019’a kadar turizm, ticaret, akaryakıt alanı olduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesinden sonra arazinin bir önerge ile yeşil alan yapıldığını söyledi. Seyrantepe’de TOKİ’nin hasılat paylaşımı modeliyle verdiği lüks konut projesinde en küçük dairenin fiyatının 60-70 milyon TL olduğuna dikkat çeken Öztürk daha sonra özetle şunları söyledi: “Biz her seferinde söylüyoruz Ekrem İmamoğlu başkanımızın hizmetlerini aksatmayın. Meclis çoğunluğu geldi, İstanbul halkına hizmet etmek için. Sonuçta burası İBB’ye ait bir alan. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerinin kesilmesiyle ilgili olarak bahsediyorsunuz. Siz önergeyle burayı neden yeşil alana çevirdiniz.”