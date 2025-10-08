İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilmişti: Galatasaray Üniversitesi profesörü emekli oldu

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının iptal edildiği İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanmıştı.

O isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, hakkındaki diploma iptali kararı sonrası bir süre üniversitedeki görevine devam etmişti.

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın emekli olduğu öğrenilirken, İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Caner Dincer oldu.

ÜNİVERSİTE AÇIKLADI

Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde ise Saybaşılı’nın yer aldığı sayfada ’Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır’ ifadesi yer aldı.