İmamoğlu: İnsanlarımızla birlikte inşa ederek yol yürümeliyiz

Yayınlanma: 20.09.2023 - 23:03

Güncelleme: 20.09.2023 - 23:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenileyerek kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası’na ev sahipliği yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da galaya, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı galada, sırasıyla; Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) Başkanı Andrew Parsons birer konuşma yaptı.

“PARALİMPİK’İN BABASI” MERHUM YAVUZ KOCAÖMER’İ ANDI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne, paralimpik sporların gelişimi adına sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, konuşmasında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin kurucusu merhum Yavuz Kocaömer’i de rahmetle andı.

Toplumların gelişmişlik seviyelerini gösteren önemli göstergelerden birinin, engelli yurttaşların hayata katılabilecek olanaklara sahip olabilmesinden geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “İnsanlarımızın, engellilerin sosyal alanda, kültürel alanda, sporda, iş dünyasında kendilerini var edebildikleri an, işte o zaman toplumun gelişmiş bir toplum olduğunu ifade edebiliyoruz. Engelli dostu uygulamalara, engellilerin hayatını kolaylaştıracak pratiklere sahip kentler de tam bu eksende gelişmiş kentlerdir” dedi. Sporun da engelli bireylerin sosyal hayata katılımı açısından çok değerli bir işlev gördüğünün altını çizen İmamoğlu, “Hayata tutunduruyor ve aynı zamanda çok özel başarılara imza attırıyor. Paralimpik sporcularımızın elde ettiği başarılardan, çok büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu burada ifade etmek isterim. Onların azminden, disiplinlerinden örnek almamız gereken çok şey var. Onların başarıları, diğer engelli bireylerin, ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu edinmesi açısından da muazzam önem taşıyor” diye konuştu.

“FESHAN-İ AMİRE’NİN SIFIRDAN YAPILARAK HAYATA KATILIMINI BAŞARDIK”

Konuşmasında, galanın yapıldığı, tarihte “Feshan-i Amire” olarak bilinen Artistanbul Feshane binasıyla ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, “Feshan-i Amire’nin, yeni haliyle, yeniden, sıfırdan yapılarak hayata katılımını bu yıl başardık. Ve burada, çok özel bir sanat noktasını, sadece İstanbul'umuza değil, Türkiye'mize ve bütün dünyaya armağan etmiş olduk. Burada çok kıymetli sanatçıların, çok değerli eserlerini, o seçkiyi görmeye elbette bütün konuklarımızı davet ediyoruz. Sanatın, kültürün, sporun yaşamı ne kadar güzel bir duruma getirdiğini, aslında yakinen bilen insanlar bu akşam burada. İnsanları birleştiren ve insanları iyileştiren sporun gücünü ve onun ortaya koyduğu detaylarla hayatın sürdürülebilir bir şekilde iyileştiği bir ortamın İstanbul'da da var olmasını çok istiyoruz. Bu büyük bir yolculuk ve bu yolculuğu elbette geçmişten bugüne hizmetleri olan insanlarımızı anarak, geleceğe dair de büyük umutla ve ümitle insanlarımızla birlikte inşa ederek yol yürümeliyiz” ifadelerini kullandı.

2036 OLİMPİYATLARI VE PARALİMPİK OYUNLARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

“Hem olimpik oyunların hem paralimpik oyunların ülkemiz için ve İstanbul'umuz için ne kadar önemli olduğunu da bilen bir yönetimiz” diyen İmamoğlu, “Bu manada 2036 için attığımız adımların sonuca ulaşmasını ve bu noktada hem ülkemizin bütün kurum, kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bu mücadeleyi vermemizin önemini biliyor ve bu yönde adımlar atıyoruz. Bu konuda kararlı bir yolculuk yürüdüğümüzü de ifade etmek isterim. Hem olimpik oyunlar için hem paralimpik oyunlar için, o yolculuğun gereklerini yerine getirmek için 2036 yılındaki hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. O yolculuğun içindeki o süreçleri başarıyla tamamlamak, zaten aslında hedefe ulaşmak anlamına gelecek. Bu şehri hem 16 milyon insanıyla sporla iç içe, barış ve huzur içerisinde sağlıklı bir yaşam sürdüklerini kent haline getirmek hem de 2036’da dünyanın en güzel şehri İstanbul'da buluşturmak hedefi. Bu iş birliği içerisinde hep birlikte bu yolculuğu yürümek adına bu akşamın da bize güzellikler getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda, ‘Dünya Şampiyonu’ apoletle GoalBall Kadın Milli Takımı sporcularına, plaketleri verildi.