İmamoğlu kar yağışında neredeydi? Ağırel'den açıklama
İstanbul'da yoğun kar yağışının olduğu 24 Ocak tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda yemek yediği iddilarına Murat Ağırel açıklık getirdi. Ağırel, olayın doğru olduğunu ancak İmamoğlu'nun saat 19.00'da AKOM'a geçmek üzere yola çıktığını söyledi.
İstanbul'da yoğun kar yağışının gerçekleştiği 24 Ocak akşamında bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda yemek yediği iddia edilmişti.
"OLAY DOĞRU"
Sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında açıklama yapan Gazeteci Murat Ağırel, "İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru" dedi.
"SAAT 19.00'DA AKOM'A GEÇMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI"
İmamoğlu'nun saat 18.00'da orada olduğunu ve 19.00'da AKOM'a gitmek üzere yola çıktığını aktaran Ağırel, İmamoğlu'nun karın yoğunlaşması ile AKOM'a geçtğini söyledi.
Ağırel'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:
Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda görüntüleri paylaşıldı. İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi.
İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru.
Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış. İmamoğlu’nun lokantada bulunduğu bölüm işletme sahibinin kendi özel misafirlerini ağırladığı bir yer.
Rezervasyon günler öncesinden yapılmış. Normalde kimse yok. Ancak ne olduysa o anda bazı kişiler orada bulunmuş ve fotoğraflar çekilip servis edilmiş.
Kar yoğunlaşınca da kalkıp hemen AKOM’a geçmiş. Büyütülen olay aslında bu.
İBB tüm birimleri ile Kar nedeniyle meydana gelen aksaklıkları gayet başarılı yönetmiştir. Önemli olan durum budur.
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