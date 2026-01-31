İmamoğlu: 'Kreş bağışları rüşvet sayıldı, bu yalanlar yüzünden tutsağız’

Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayın! Biz neden tutsağız? İşte bu yalanlar yüzünden: 'Valizlerde para var.' dediler jammer olduğu ortaya çıktı. '560 milyar yolsuzluk var.' dediler, iddianamede 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu(!) Farklı tarihlerde farklı kişiler noktasından virgülüne bire bir aynı ifadeyi verdi. Seçim çalışması suç sayıldı. Kreş bağışları rüşvet sayıldı. CHP Kurultayı'ndaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar suç sayıldı. 'Yolsuzluk soruşturması' dediler, CHP'ye kapatma istemi çıktı.

Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar, örgüt şemasına koydular. 'Kiptaş'tan delegelere daire verildi.' dediler, tek bir kayda rastlanmadı. 'Delegelere iphone dağıtıldı.' dediler; bahsedilen telefon modelinin o tarihte henüz piyasaya sürülmediği ortaya çıktı. İddianamede yer almadı. 'Parkelerin altında 2 milyon dolar çıktı.' dediler, iddianamede yer almadı. Yalan olduğunu kabul ettiler. 'İmamoğlu dükkanımı gaspetti.' dediler, yapısı kaçak çıktı."