İmamoğlu: Maya'nın içerde dışarda herkese mutluluk getirmesine engel olamadılar

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hoşgeldin Maya. Sırf benimle çalıştığı ve İstanbul'u ranta teslim etmediği için şu an cezaevinde olan Ramazan Gülten'in kızının dünyaya gelişini görmesine izin vermediler. Ama Maya'nın içerde dışarda herkese mutluluk getirmesine engel olamadılar. Ramazan'ı ve eşi Pınar'ı tebrik ediyorum. Maya'ya da annesiyle babasıyla uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadesini kullandı.

Hoşgeldin Maya



Sırf benimle çalıştığı ve İstanbul'u ranta teslim etmediği için şu an cezaevinde olan Ramazan Gülten'in kızının dünyaya gelişini görmesine izin vermediler. Ama Maya'nın içerde dışarda herkese mutluluk getirmesine engel olamadılar. Ramazan'ı ve eşi Pınar'ı tebrik… pic.twitter.com/fURiG3DTxg — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 29, 2025