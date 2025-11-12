İmamoğlu’na 142 suçtan 2 bin 430 yıla dek hapis istendi, başsavcıdan ‘seri yargılama’ talebi: 237 gün sonra iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu bulunduğu İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında iddianame, 237 gün sonra tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede, 105’i tutuklu olmak üzere 402 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İmamoğlu’nun 142 eylemden cezalandırılması istenirken 828 ila 2 bin 430 yıla dek hapsi istendi. Şüphelilere, “suç örgütü kurma”, “suç örgütü yönetme”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” suçlamaları yöneltildi.

‘AHTAPOTUN KOLLARI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıkça kullandığı “ahtapotun kolları gibi” ifadesinin dört kez kullanıldığı iddianamede İmamoğlu, “CHP’yi ele geçirmek” ve “cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla örgüt kurmakla” suçlandı.

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde, 160 milyar TL, 24 milyon dolar ve 95 taşınmaz oranında kamu zararı olduğu iddiası da yer aldı. İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Yedi bölümden oluşan iddianamenin birinci bölümünde, “suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri” ikinci bölümde, “soruşturmanın genel özeti”, üçüncü bölümde İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu dönemdeki eylemleri yer aldı.

Dördüncü bölümde İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduğu dönemde, “örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi İstanbul geneline yayılan eylemlerinden” bahsedildiği belirtildi. Beşinci bölümde İBB iştirakleriyle ilgili suçlamalar yer alırken son bölümde de hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasniflerine yer verildi. İstanbul il binasının alınması sırasındaki para görüntüleri, “örgüt faaliyeti ile ilgili sızan ilk görüntüler” diye nitelendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suç örgütünün yapılanmasını iddianamede ayrıntılı olarak anlattık. Örgüt şeması önemli. 6 örgüt yöneticisi var. Ekrem İmamoğlu örgüt lideri. Mahkememizin seri yargılama yapması lazım. Bir an önce neticeye kavuşması lazım” dedi.

Savcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekle” suçladı. İddianamede, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde örgütü kurduğu, yapının daha sonra İBB’ye taşındığı ileri sürüldü. Gürlek, soruşturmada 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi” dedi.

PEHLİVAN AYRINTISI

İddianamede, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın örgüt içindeki “hukuk grubu”nda yer aldığı, cezaevindeki tutuklulara örgüt liderinin talimatlarını ilettiği ileri sürüldü. Savcılık, Pehlivan’ın avukatlık görevini kötüye kullanarak “örgütün çözülmemesi için baskı kurduğunu” ileri sürdü.

İddianamede, Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticisi olarak yer aldığı ayrıca casusluk suçlamasıyla hakkında ayrı bir soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Gürlek, “İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi hakkında ek iddianame düzenlenecek” diye konuştu.

BİREBİR AYNI İFADELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 10 Temmuz tarihinde tutuklanan ve iddianamede “şüpheli” olarak geçen mali müşavir Cem Çelik ile yine iddianamede “şüpheli” sıfatıyla yer alan ve etkinlik sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Burak Biçer’in bire bir aynı ifadeleri vermeleri dikkat çekti. Biçer’in söz konusu ifadeyi 8 Nisan’da verdiği belirtilirken Çelik’in ise aynı ifadeyi 23 Nisan’da verdiği iddianamede yer aldı.

YANDAŞ YAZDI İDDİANAME GELDİ

İktidara yakın gazete dün başsavcılığın açıklamasından önce iddianamenin içeriğini “Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame” manşetiyle duyurdu. Bu haber üzerine başsavcılık kaynakları, “İBB iddianamesi olarak kamuoyunda bilinen iddianamemiz halen hazırlanma aşamasındadır, bittiğinde anında bilgilendirme yapılacaktır” bilgisini paylaştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in de saat 14.30’da basın toplantısı yapacağı duyuruldu. Toplantıda Gürlek, kamuoyunda tartışılan dosyaya ilişkin iddianamenin tamamlandığını ve mahkemeye sunulacağını açıkladı.

YARGITAY’A CHP ‘İHBARI’

Başsavcılık iddianame kapsamında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı bildirimde, CHP’nin anayasanın 69. maddesi kapsamında kapatma davası açılması yönünde ihbarda bulundu. Savcılık söz konusu bildirimin yalnızca “ihbar” kapsamında olduğunu belirterek “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

KURULTAY DAVASI

Lütfü Savaş ise CHP kurultayı davasını reddeden mahkeme kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Savaş’ın avukatları kararın bozulmasını ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ile Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olarak atanmasını talep ediyor.

CHP İL BİNASI

İddianamede, CHP’nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasının İmamoğlu’nun kurduğu öne sürülen “suç örgütünün gelirleriyle alındığı” iddia edilerek binanın TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesi (el koymak) istendi. İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının “suç gelirleriyle satın alındığı ve tadilatının da rüşvet paralarıyla finanse edildiği” öne sürüldü.

‘ISPARTA VE KÜTAHYA İNCELENİYOR, ELAZIĞ YOK’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinde yer alan Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’li Elazığ Belediyesi’nden 808 milyon TL ihale aldığı iddiasına ilişkin çalışma olmadığını açıkladı. Gürlek, Aktaş’ın iş yaptığı Isparta ve Kütahya belediyeleri için ise değerlendirmenin sürdüğünü belirtti.

Gürlek gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Elazığ’dan bize gelen herhangi bir yazı olmadı. Bilirkişi heyeti kuruldu. Isparta ve Kütahya için değerlendirmeler sürüyor ama Elazığ ile ilgili bir çalışma yok” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörleri’nin Elazığ Belediyesi için hazırladığı raporda Aziz İhsan Aktaş’la bağlantılı 8 ihalede toplam 808 milyon TL’lik iş yapıldığı ileri sürülmüştü.

GAZETECİLER DE VAR

İddianamede geçen hafta ifadelerine başvurulan gazeteciler de yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazetecilerin “örgüte bilerek yardım ettiği” ileri sürülerek, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ile gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Hüseyin Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’a ait çok sayıda HTS kaydı bulunduğu belirtildi.

CHP LİDERİ İÇİN ‘ÖZGÜR ÖZEL İSİMLİ ŞAHIS’ İFADESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel iddianameye “Özgür Özel isimli şahıs” diye yazıldı. Özel’in genel başkan seçildiği kongrede yaptığı konuşma ve başkanlık sevincinin yaşandığı anları gösteren fotoğraf da iddianamede yer buldu. İddianamede bu bilgi şöyle yer aldı:

“İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay ‘da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır.

‘BİRLİKTE HAREKET ETTİLER’

Alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih Keleş, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Şafak Başa, Yiğit Oğuz Duman ve Necati Özkan isimli şahısların Ekrem İmamoğlu isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan Subaşı, Mesut Kösedağı, Özgen Nama, Mithat Bülent Özmen ve Nevzat Burak Kesimoğlu isimli şahısların İBB’de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları anlaşılmıştır.”