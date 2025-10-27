İmamoğlu'na 'casusluk' suçlaması... Dilek İmamoğlu: 'Bu iftiralar bize yapışmaz, güneş balçıkla sıvanmaz!'

Dilek Kaya İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" suçundan tutuklama kararı verilmesine "Bu kötülük bize değil, 86 milyona ve bu ülkenin geleceğine yapılmıştır. Adalet bir gün herkese lazım olur" tepkisini gösterdi.

"BU İFTİRALAR BİZE YAPIŞMAZ, GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Aklın, mantığın, vicdanın kabul edemeyeceği bu hukuk garabeti karşısında; memleketini seven tüm yurttaşları, baroları, avukatları, siyasi partileri, devlet insanlarını sorumluluk almaya ve bu hukuksuzluk karşısında adalete ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Adliye koridorlarında hukukla verilmediği aşikar olan bu karar karşısında bilinmelidir ki; bu iftiralar bize yapışmaz çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Bu kötülük bize değil, 86 milyona ve bu ülkenin geleceğine yapılmıştır. Adalet bir gün herkese lazım olur" paylaşımında bulundu.