Erdoğan'ın okuduğu şiirle gönderme yaptı: İmamoğlu'ndan 'Bayrampaşa' mesajı

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, dördüncü turda da çoğunluğun sağlanamaması dolayısıyla kura ile belirlenen Bayrampaşa'daki başkanvekili seçimlerine ilişkin bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, tek cümlelik paylaşımında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim süreçlerinde kullandığı Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' isimli şiirinden bir dize olan “Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır” ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır” Bayram’paşa"

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi 4 tur içerisinde de seçilememiş ve ilçede başkanvekili kura ile belirlenmişti.

Kuranın ardından CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmişti. AKP'nin ise seçimin iptali için dava açacağı öğrenildi.