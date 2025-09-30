Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan çağrı: Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek

30.09.2025 17:14:00
Haber Merkezi
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yurttaşları Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'na davet etti.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" kapsamında mitingleri devam ediyor.

Yeni adres Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı oldu. Miting, 1 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

İmamoğlu, X hesabından yurttaşlara miting çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek; şefkatle, vicdanla, ahlakla, tevazuyla yöneten akıl gelecek. Küçükçekmece’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi.

