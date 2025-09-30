İmamoğlu'ndan çağrı: Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" kapsamında mitingleri devam ediyor.
Yeni adres Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı oldu. Miting, 1 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.
İmamoğlu, X hesabından yurttaşlara miting çağrısı yaptı.
İmamoğlu, "Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek; şefkatle, vicdanla, ahlakla, tevazuyla yöneten akıl gelecek. Küçükçekmece’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi.
Küçükçekmece’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.
1 Ekim Çarşamba 20.30
Fevzi Çakmak Meydanı pic.twitter.com/tzE8zaklok