İmamoğlu'ndan Çekmeköy mitingine çağrı

20.01.2026 23:20:00
Haber Merkezi
Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 21 Ocak Çarşamba günü Çekmeköy mitingine çağrı yaptı.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) 21 Ocak Çarşamba günü Çekmeköy'de gerçekleşecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine videolu çağrı yaptı.

İmamoğlu yaptığı çağrıda "Yarın Çekmeköy’deki kalabalıktan tek ses yükselecek: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadelerini kullandı.

