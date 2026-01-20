İmamoğlu'ndan Çekmeköy mitingine çağrı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) 21 Ocak Çarşamba günü Çekmeköy'de gerçekleşecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine videolu çağrı yaptı.

İmamoğlu yaptığı çağrıda "Yarın Çekmeköy’deki kalabalıktan tek ses yükselecek: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!" ifadelerini kullandı.