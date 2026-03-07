İmamoğlu'ndan CHP'nin 96'ncı mitingine çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mart 2025'te tutuklanmasıyla CHP tarafından "İmamoğlu'na özgürlük" talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 96'ncısı, bugün (7 Mart) saat 14.00'te Karaman'da, Aktekke Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU'NDAN MİTİNDE ÇAĞRI

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karaman mitingi öncesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından vatandaşlara seslendi.

Karamanlıları mitinge davet eden İmamoğlu, yaptığı videolu paylaşımda, "Yarın Karaman’da buluşuyoruz" diyerek, şu ifadeleri kullandı.

"Yarın Karaman’da buluşuyoruz.

Memleketimin her yerinde hukuksuzluğa karşı tek yürek olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye adaleti getirene dek!"