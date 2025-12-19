İmamoğlu'ndan Edirne mitingine davet: 'Ben de ekran başında sizlerle olacağım'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla halkı yarın gerçekleştirilecek Edirne mitingine davet etti.

"Bu ülkenin umudu 86 milyon insanı. Edirne’de buluşuyoruz" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda daha önce Edirne'de gerçekleştirdiği konuşmayla Edirnelilere seslendi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: