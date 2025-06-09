İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılma başvurusu

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu avukatı Mehmet Pehlivan; İmamoğlu'nun hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yarın düzenlecek cenaze törenine katılabilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu.

FERDİ ZEYREK'İN CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

7 Haziran'da evinde geçirdiği kaza sonucunda ağır yaralanan Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün saat 17.05'te hayatını kaybetti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Zeyrek için salı(yarın) günü saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra 48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek'in naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

TÖRENE İMAMOĞLU DA KATILABİLİR

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılmak için avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu başvurunun kabul edilmesi halinde cenaze törenine katılabileceği açıklandı.