İmamoğlu’ndan Gazze mesajı: 'Filistinlilerin kaderi tek bir liderin insafına bırakılamaz'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze'deki gelişmelere ilişkin "Yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diyerek uluslararası sistemde adalet çağrısı yapanların, bugün Filistinlilerin kaderini tek bir liderin insafına bırakması ciddi bir çelişkidir. Türkiye, sadece başkalarının hazırladığı plan ve belgelere imza atan değil; adaleti, hukuku ve Filistin halkının meşru temsilini savunan bir tutum sergilemelidir" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve sivillerin korunmasına yönelik her samimi çabayı destekledik ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu yönde en önemli ilkemiz Filistin Yönetimi’nin Gazze’nin geleceğinde merkezi bir rol oynamasıdır. Gazze’nin geleceğinin ve yeniden yapılandırılmasının Filistinlilerin kendi belirledikleri meşru temsilcilerinin yer almadığı, hukuki zemini ve siyasi ufku belirsiz bir süreç üzerinden şekillendirilmesi mümkün değildir.

Yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diyerek uluslararası sistemde adalet çağrısı yapanların, bugün Filistinlilerin kaderini tek bir liderin insafına bırakması ciddi bir çelişkidir. Türkiye, sadece başkalarının hazırladığı plan ve belgelere imza atan değil; adaleti, hukuku ve Filistin halkının meşru temsilini savunan bir tutum sergilemelidir. Filistin’de barış, adil, kapsayıcı ve hakkaniyet ilkeleri temelinde kalıcı olabilir."