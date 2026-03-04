İmamoğlu'ndan katledilen Fatma Nur öğretmen için başsağlığı mesajı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Fatma Nur Çelik'i (44) bıçaklayarak öldüren, öğretmen Z.A.(52) ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.'yi ise yaralayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı üzerinden konuya ilişkin bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun açıklamasında, "Çekmeköy’de bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınları, öğrencileri, eğitim camiası ve bütün Türkiye’ye de baş sağlığı diliyorum. İçim yandı ve çok üzüldüm. Sokaklarda sağlayamadığı asayişi okullarda da sağlayamayan bir devlet yapısı ile karşı karşıyayız ne yazık ki. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulların güvenliği gibi temel sorunlara çözüm bizim iktidarımız olacak. Tekrar hepimizin başı sağolsun." ifadeleri yer aldı.