İmamoğlu'ndan 'LeMan' paylaşımı... Karikatüre tepki gösterdi, sağduyu çağrısı yaptı: 'Provokatörlere asla geçit verilmemeli'

Daha önce de hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen LeMan dergisi hakkında bir kez daha soruşturma başlatıldı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından Leman hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, LeMan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan akşam saatlerinde gerici bir grup, LeMan dergisinin binasına saldırıda bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN "KARİKATÜR" TEPKİSİ

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da karikatüre tepki geldi.

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum" diyen İmamoğlu, "Karikatürde Gazze’deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet yaratmıştır" ifadelerini kullandı.

"SAĞDUYU" ÇAĞRISI YAPTI

"Bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir" diyen İmamoğlu, şu mesajı verdi:

"Türkiye, geçmişte bu tür kışkırtmaların acı sonuçlarını yaşamış bir ülkedir. Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz. Sağduyuyu korumak, inançlara saygıyı savunmak ve toplumsal barışımızı her türlü tahrikten uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur."