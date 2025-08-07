İmamoğlu’ndan sahte diploma skandalına sert tepki: ‘Benim helal diplomamı iptal etmeye yeltenenler her türlü sahteciliği yapmış’

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma skandallarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, kendisine yönelik daha önce yapılan diploma tartışmalarına atıfta bulunarak, “Benim anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal etmeye yeltenenler, meğer her türlü sahteciliği yapmışlar” dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Benim anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal etmeye yeltenenler, meğer her türlü sahteciliği yapmışlar. Milletin malı, mülkü her şeyi tehdit altında demiştim, söylediklerimin doğruluğu ayan beyan ortaya çıktı. Bu buz dağının görünen yüzüdür, bu liyakatsiz ve kifayetsiz yönetim devletimizin asırlık kurumlarını çürütmüştür. HERKES İÇİN ÖNCE ADALET! ÖNCE HÜRRİYET!”