İmamoğlu’ndan Sakarya mitingi çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Sakarya’da düzenleyeceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yurttaşları 26 Nisan Pazar günü saat 16.30’da Sakarya Demokrasi Meydanı’nda yapılacak mitinge davet etti. “Yarın Sakarya’da buluşuyoruz. Ben de ekran başında sizlerleyim” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, İmamoğlu’nun daha önce Sakarya’da katıldığı bir mitingden görüntülere de yer verildi. Görüntülerde İmamoğlu’nun, “Milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğiz” sözleri öne çıktı.