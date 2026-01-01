İmamoğlu’ndan “Silivri No:9” paylaşımı: 'Biliyorum iyilik kazanacak'

Tutuklu Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan'ın bestesini paylaştığı tweetini alıntılayan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Güzel ruhunu, vicdanını ve yıllardır bildiğim sevgi dolu kalbini notaya döktüğün besteni dinledim, çok mutlu oldum. Biliyorum iyilik kazanacak ve milletimizin geleceği çok aydınlık" dedi.

İmamoğlu, X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emrah Başkanım,

Güzel ruhunu, vicdanını ve yıllardır bildiğim sevgi dolu kalbini notaya döktüğün besteni dinledim, çok mutlu oldum. Biliyorum iyilik kazanacak ve milletimizin geleceği çok aydınlık.

Bu yıl, adaletli güzel bir yıl olacak.

Yeni yılınız kutlu olsun Emrah Başkanım ve tutuklu tüm dostlarım.”