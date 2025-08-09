İmamoğlu’ndan Tokat mitingine çağrı: 'Yollar yormayacak bizi'

İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı buluşma için Tokatlılara seslendi. “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Tokatlı hemşerilerimizi davet ediyorum” diyen İmamoğlu, “Yollar yormayacak bizi” ifadesiyle de birlik ve mücadele vurgusu yaptı.

Miting, 10 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de, GOP Bulvarı, Şoförler Cemiyeti önünde gerçekleşecek.