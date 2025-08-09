Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 19:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İmamoğlu’ndan Tokat mitingine çağrı: 'Yollar yormayacak bizi'

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ta düzenlenecek mitinge çağrıda bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı buluşma için Tokatlılara seslendi. “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Tokatlı hemşerilerimizi davet ediyorum” diyen İmamoğlu, “Yollar yormayacak bizi” ifadesiyle de birlik ve mücadele vurgusu yaptı.

Miting, 10 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de, GOP Bulvarı, Şoförler Cemiyeti önünde gerçekleşecek.

 

 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu