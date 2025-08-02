İmamoğlu’ndan tutuklu Erhan Daka’ya başsağlığı mesajı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, babası vefat eden tutuklu Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’ya başsağlığı dileğinde bulundu.
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Tutsak tutulan kardeşlerimizden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın kıymetli babasını kaybettiğini öğrendim. Avukat görüşme bölümünde uzaktan kollarımı açıp ona bütün kardeşlik hislerimle sarıldım. Başımız sağolsun. Kıymetli babası Emir Daka’ya Allah rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun."
Tutsak tutulan kardeşlerimizden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın kıymetli babasını kaybettiğini öğrendim. Avukat görüşme bölümünde uzaktan kollarımı açıp ona bütün kardeşlik hislerimle sarıldım. Başımız sağolsun. Kıymetli babası Emir Daka’ya Allah rahmet…— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) August 2, 2025