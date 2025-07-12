İmamoğlu'ndan 'Zulmün adresi Silivri' paylaşımı: 'Bu sürecin fayda getirmeyeceği açık'

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisine ziyareti sonrası yapmış olduğu açıklamayı paylaşan İmamoğlu, "Silivri’de, vicdanını kaybetmemiş herkesle omuz omuzayız. Bir an önce hukuka dönülmeli, bu yanlış gidişata son verilmelidir. Bu sürecin Türkiye’ye hiçbir fayda getirmeyeceği çok açık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"'Zulmün adresi Silivri' diyerek ziyaretime gelen İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum.

Bu duvarlar, sadece beni değil; adalet talebini, ifade özgürlüğünü ve demokrasiye inancı hedef alıyor.

Haksızlığın, hukuksuzluğun, susturma çabasının simgesi hâline gelen Silivri’de, vicdanını kaybetmemiş herkesle omuz omuzayız.

Bir an önce hukuka dönülmeli, bu yanlış gidişata son verilmelidir.

Bu sürecin Türkiye’ye hiçbir fayda getirmeyeceği çok açık."

“Zulmün adresi Silivri” diyerek ziyaretime gelen İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum.

Bu duvarlar, sadece beni değil; adalet talebini, ifade özgürlüğünü ve demokrasiye inancı hedef alıyor.

Haksızlığın, hukuksuzluğun, susturma… https://t.co/IvJkJKDKBy — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 12, 2025

DERVİŞOĞLU: BİR KERE DAHA VURGULUYORUM

Öte yandan İmamoğlu'nun alıntıladığı paylaşımda Dervişoğlu, şu ifadeleri kaydetmişti:

"Zulmün adresi, muhalif sesin bedeli Silivri'de, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ve Sayın Fatih Altaylı’yı ziyaret ettim.

Milletimize selamlarını iletiyor, haksız, hukuksuz ve usulsüz ilerleyen bu sürecin Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayacağını bir kere daha vurguluyorum."