İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' iddialarıyla Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi.
Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' iddialarıyla dün Trabzon'da gözaltına alındı.
Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yılmaz Emniyet'teki işlemlerinin de tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.