İmamoğlu'nun beraatını isteyen hakimin yeri değişti!

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından yargılandığı davada 16 Temmuz’da karar çıktı.

Mahkeme heyeti İmamoğlu’nun "hedef gösterme" suçu yönünden beraatine, ‘tehdit’ suçundan 2 ay 15 gün, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ise 1 yıl 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. İmamoğlu’nun ceza aldığı suçlardaki kararlar oy çokluğuyla alındı. Bir heyet üyesi ise İmamoğlu'nun bütün suçlardan beraatini istedi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; İmamoğlu’nun ceza aldığı davaya beraat şerhi düşen hakim Mehmet Can Kozan olduğu öğrenildi. Mahkemenin üzerinden geçen yaklaşık 20 günün ardından hakim Mehmet Can Kozan’ın görev yeri değişti. Mehmet Can Kozan,14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi görevinden alınarak İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.

Kamuoyunda 'Ahmak davası' olarak bilinen davaya bakan Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Samsun’a, Büyükçekmece Adliyesi’nde görülen ihale davasında 4 kez üst üste mütalaa vermeyi reddeden savcıyı uyaran Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Diyarbakır’a tayin edildi.