İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme... Üniversite savunma gönderdi: Gerçek başka çıktı!

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun diploma iptali sürecine ilişkin İstanbul Üniversitesi savunmasını gönderdi. Üniversite, mahkemenin istediği savunmayı yaklaşık 500 sayfalık bir dosya ile sundu.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köse'nin sağlık gerekçeleri nedeni ile değil diploma iptal sürecinden dolayı istifa ettiği ortaya çıktı.

Üniversite mahkemeye verdiği savunmada, Köse’nin iptal kararını onaylamak istemediği için görevini bıraktığını ifade etti.

"BU ŞEKİLDE KARAR ALINMAK İSTENİLMEDİĞİNDEN..."

Halk TV'de yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi savunmanın 48’inci sayfasında yer verdiği bilgiyle Köse’nin iptal kararını onaylamak istemediği için görevini bıraktığını ifade etti.

Üniversitenin savunmasında şöyle denildi:

“Davacının yatay geçişinin usulsüz olduğu iddiası ile ilgili olarak İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunca bir karar alınamamıştır. İlgili Fakülte Dekanının 12.03.2025 tarihli dilekçesi ile; Dekanlık görevinden sağlık sorunları sebebiyle istifaen ayrılma talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan 13.03.2025 tarih, 3237667 sayılı yazı ile yeni bir Dekan ataması yapılıncaya kadar vekaleten yürütülmesi hususunda gereği arz edilmiş ancak cevabi yazı 28.03.2025 tarihinde 3262092 sayı ile kayıtlarımıza girdiğinden ve Fakülte Yönetim Kuruluna Başkanlık yapacak olan Dekanlık Makamı boş olduğundan Kurul toplanamamıştır. (Ek:9/1).

Sözü edilen Dekanlık Makamının; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine 24.03.2020 tarih, 65946 sayılı ile yapılan başvuruya; kabul koşullarını yerine getirerek kayıt olmuştur " ifadesi ile cevap verdiğine ilişkin Ek-10'da görülen; 27.03.2020 tarih, 67242 sayılı yazı ve ekleri ile aynı konuda yapılan 15 adet başvuruya aynı yönde verilen cevap yazıları ekte gönderilmektedir (Ek:9/2). İnceleme sonucunda hazırlanan raporda; yukarıda belirtilen cevapların aksi yönünde bir karar alınması sonucunu doğuran, "açık hata" ve "yokluk" gerekçelerinin belirtilmesi üzerine bu şekilde bir karar alınmak istenilmediğinden, istifaen görevinden ayrılma sebebiyle Dekanlık Makamı boş kalmış ve Fakülte Yönetim Kurulu toplanamadığından Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek zorunda kalınmıştır."





NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta iptal edilmişti. Karara karşı hamle olarak halen tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan tarafından 5. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili "usulsüzlük olmadığı" yönünde rapor veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse görevinden istifa etmişti.