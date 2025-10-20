Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu’nun duruşmasında gerginlik… Gökhan Günaydın’dan Bakan Tunç’a tepki!

İmamoğlu’nun duruşmasında gerginlik… Gökhan Günaydın’dan Bakan Tunç’a tepki!

20.10.2025 12:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu’nun duruşmasında gerginlik… Gökhan Günaydın’dan Bakan Tunç’a tepki!

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası duruşması öncesi jandarma ve avukatlar arasında gerginlik yaşanmış ve salon değişikliği talebi kabul edilmediği takdirde, İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirmişti. CHP milletvekili Gökhan Günaydın’dan Adalet Bakan Tunç’a tepki geldi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası duruşması öncesi jandarma ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

Duruşmanın başlamasına dakikalar kalmasına karşın basın mensupları, avukatlar ve milletvekilleri salona alınmadı. Salon değişikliği talebi kabul edilmediği takdirde, İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise yaşananlar üzerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi.

Günaydın şunları yazdı:

“Ekrem başkan diploma davasında avukatlar, gazeteciler, izleyiciler salona alınmıyor.

Duruşmalara rahatlıkla girilsin (!) iddiasıyla Silivri’ye alınan duruşmada, bu kez de duruşmanın küçük salona alınması gerekçe gösterilerek kapılar duvar ediliyor.

Duruşmalar aleni, Türkiye bir hukuk devleti değil mi Yılmaz Tunç?”

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Gökhan Günaydın