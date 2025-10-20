İmamoğlu’nun duruşmasında gerginlik… Gökhan Günaydın’dan Bakan Tunç’a tepki!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası duruşması öncesi jandarma ve avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

Duruşmanın başlamasına dakikalar kalmasına karşın basın mensupları, avukatlar ve milletvekilleri salona alınmadı. Salon değişikliği talebi kabul edilmediği takdirde, İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise yaşananlar üzerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi.

Günaydın şunları yazdı:

“Ekrem başkan diploma davasında avukatlar, gazeteciler, izleyiciler salona alınmıyor.

Duruşmalara rahatlıkla girilsin (!) iddiasıyla Silivri’ye alınan duruşmada, bu kez de duruşmanın küçük salona alınması gerekçe gösterilerek kapılar duvar ediliyor.

Duruşmalar aleni, Türkiye bir hukuk devleti değil mi Yılmaz Tunç?”