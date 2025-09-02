İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla hızlanan ‘kanal İstanbul’ yapılaşması artıyor: Sazlıbosna katliamı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” güzergâhındaki çalışmalar hızlandı.

İstanbul’un 750 bin kişiye su sağlayan Sazlıdere Su Havzası’ndaki yapılaşma İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) uyarılarına karşın sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çılgın proje” olarak duyurduğu “Kanal İstanbul” güzergâhındaki projelerle Kuzey Ormanlarında ve bereketli tarım arazilerinde işgal artıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yaptığı ihaleler sonuçlanırken yeni binalar için de çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldığı duyuruldu.

FARKLI BAŞVURU

Cumhuriyet geçen haftalarda Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 13, 14, 15, 16, 17 ve 18’inci bölge olarak belirlenen alanlarda “250 bin sosyal konut projesi” adı altında yapılacak 12 bin 92 adet konut için ÇED süreci başlatıldığını gündeme getirmişti. Bu adımların ardından dün de 9 bin 957 konut için süreç başlatıldı. TOKİ’nin bakanlığa yaptığı başvuru 13, 14, 15, 16 ve 17’inci bölgelerde olacak.

13, 14 ve 15’nci bölgelerde yapılacak konutlar için ortak ÇED dosyası hazırlandı. TOKİ’nin 14 milyar 694 milyon 903 bin 250 TL değerinde olduğunu belirttiği projeyle bölgeye 5 bin 81 konut yapılacak. 13’ncü bölgenin birinci etabında 928 konuta ek olarak altı dükkânlı ticaret merkezi, sağlık tesisi ve ilkokul inşa edilecek. Bu yapılar toplamda 34 blokla oluşacak. Toplam 537 adet de otopark yapılacak. İkinci etapta ise 29 blok inşa edilecek. Bu bloklarda da 2+1 ve 3+1 evlerden oluşacak. Toplamda 761 konut olacak.

Plan kapsamında bir cami, sekiz ticaret merkezi de yapılacak. 14’üncü bölgede de iki etaplık proje yapıldı. Birinci etabında 43 blokla bilirkte 1003 konut inşa edilecek. Bir adet cami, 24 adet dükkânlı ticaret merkezi de projeye dahil edildi. İkinci etapta ise 49 blok yükselecek. Bu bloklarda da toplamda 1124 adet konut olacak. Aynı şekilde 30 dükkân, bir cami ve bir okul da bölgeye yapılacak. 15’inci bölgede de 55 blok içerisinde 1265 konut olacak.

Dükkân sayısı bu projede ise 76 olarak belirlendi. Benzer şekilde ilkokul ve cami de inşa edilecek.

İKİNCİ DOSYA

İkinci ÇED başvurusu da 16 ve 17’nci bölge için yapıldı. TOKİ’nin hazırladığı rapora göre, bu projeler için de 14 milyar 503 milyon 747 bin 739 TL harcanacak.

16’ncı bölgenin birinci etabında 23 blok yükselecek. Söz konusu bloklarda toplamda 1045 konut yapılacak. Buna ek olarak 75 dükkânlı ticaret merkezi de planlanıyor. Aynı bölgenin ikinci etabında da 20 blok inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 tipinde konutların yapılacağı bu bloklarda da toplam 863 konut olacak.

17’nci bölgeki proje de üç etaptan oluşacak. Birinci etap 38 bloktan oluşacak. Bloklarda 846 konut, aile sağlığı merkezi ve cami olacak. İkinci etapta da toplam 49 blokun işerisinde 1068 konut, 36 dükkân ve cami inşa edilecek. Üçüncü etap ise 46 bloktan oluşurken, 1054 konut da burada olacak.

TAŞINMAZLAR SATIŞTA

Bölgedeki yapılaşma çalışmaları sürerken TOKİ, güzergâhta bulunan Başakşehir ve Çatalca’daki taşınmazları satışa çıkardı. Kayabaşı’nda 16 ve Nakkaşlı’da ise üç taşınmazın satış bedeli ise 1 milyar 941 milyon 126 bin TL olduğu gündeme geldi.