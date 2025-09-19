İmamoğlu'nun yargılandığı “Ahmak Davası” onandı! “Hukukun değil sarayın kalemşörlüğünün eseri”

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti.

İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı o cezaya ilişkin karar çıktı. İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı.

İmamoğlu’nun avukatları İstinaf Mahkemesinin onama kararına karşı itiraz için Yargıtay’a başvurdu.

EMİR’DEN TEPKİ: HUKUKUN DEĞİL SARAYIN KALEMŞÖRLÜĞÜNÜN ESERİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Ahmak Davası” kararı tepki gösterdi. Emir, onanma kararını “hukukun değil sarayın kalemşörlüğünün eseri” olarak değerlendirdi.

Emir’in sözler şöyle:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında verilen “ahmak davası” kararı, her aşamasıyla Türk yargı tarihinin en kara sayfalarından biridir.

Hâkimlerin son dakikada değiştirilmesi, YSK üyelerinin “biz muhatap değiliz” dediği bir konuda zorla mağdur ilan edilmesi ve sonuçta verilen onama kararı, hukukun değil sarayın kalemşörlüğünün eseridir.

Bu dava bir hukuk davası değildir, bu dava bir siyasi mühendislik operasyonudur!

İktidar, siyasi rakibini devre dışı bırakmak için “ahmak” kelimesinden cumhuriyetin en büyük kumpas davalarından birini üretti.”