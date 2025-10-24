İmamoğlu protestolarını takip eden gazetecilerin davasında yeni duruşma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından mart ayında başlayan protestoları takip ettikleri gerekçesiyle yargılanan sekiz gazetecinin davasının yeni duruşması bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gazeteciler, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” suçlamasıyla yargılanıyor. Bir önceki duruşmada mahkeme, sekiz gazeteci ve dört avukatın dosyasını ana davadan ayırmıştı.

Duruşmada sanıklardan avukat Deniz Demirdöğen, “19 Mart sürecinde toplumsal muhalefet ortaya çıktı. Zaman zaman polisin sert müdahalesi oldu. Bu sırada gençlerin yanında olmak adına hem bir hukukçu hem de siyasi bir yönetici olarak Sol Parti MYK üyesi sıfatımla sessiz kalamazdım. Demokratik haklarımı kullanmak için elimden gelen tüm eylemlere katıldım, katılmadıklarımdan ise üzüntü duyarım” dedi.

Demirdöğen, iddianamenin dayanağına da dikkat çekerek, “Eskiden iddianamelerde sahte delilleri tartışırdık, bu iddianamede ise iddia yok. Hangi eyleme, ne zaman, nerede katıldığım belli değilken savunma yapmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerden Gökhan Kam ise mesleki faaliyet yürüttüğünü belirterek, “Yıllardır gazetecilik yapıyorum. O gün de gazetecilik refleksiyle alana gittim. Fotoğraf makinam omzumda asılıyken fotoğrafımı çekmişler. Daha önce bu adliyede de gazetecilik yaptım; arkamdaki arkadaşlarla birlikte dava takip ettim” dedi.

Sanıklar arasında AFP fotomuhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun ve gazeteci Hayri Tunç da bulunuyor.

Önceki duruşmada savunma avukatları, Türkiye Barolar Birliği’nin dosyaya sunduğu hukuki görüşe atıf yaparak, polis ihtarının ne zaman ve nasıl yapıldığının belirsiz olduğuna dikkat çekmiş ve “derhal beraat” talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, davayı 27 Kasım 2025 tarihine erteledi.