İmamoğlu, Silivri'den seslendi: ‘Hiçbir güç milletten büyük değildir’

CHP, İstanbul Halkalı'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Benim Adım Özgürlük 'Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması'" programı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve sanatçıların katıldığı etkinliğe, İmamoğlu’da Silivri’den mektup gönderdi. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in okuduğu mektupta şunları ifade etti:

"Benim canımdan aziz, sevgili yol arkadaşlarım; güzel yürekli dostlarım, hemşerilerim, kardeşlerim... Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum. Sizler, ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşlarısınız. Hiç kimse sizi özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinden alıkoyamaz. Hiçbir güç, sizlerin adalet yolunda yılmadan, usanmadan, dimdik yürümenize engel olamaz. Bu gerçeği bir yıldır her hafta meydan meydan, ilçe ilçe, şehir şehir kanıtlıyorsunuz. Milletimizin umudu, geleceğimizin teminatısınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Bu tarihi buluşmanın gerçekleşmesinde emeği olan herkese, varlığıyla bu geceyi onurlandıran tüm özgürlük sevdalılarına, her birinize yürekten teşekkür ediyorum.

"HİÇ KİMSE, HİÇBİR GÜÇ MİLLETTEN BÜYÜK DEĞİLDİR"

"Sevgili dostlarım; milletçe yaşamakta olduğumuz bu zor günlerin, her birimizin katlanmak durumunda kaldığı bu ağır yüklerin tek bir sebebi vardır: Kendini devletin sahibi, ülkenin hâkimi zanneden, milli iradeyi teferruat gibi gören bir avuç insan, Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı bir tertip içerisindedir. Hukuksuzluklarıyla, zorbalıklarıyla ülkemizi ekonomik, siyasi ve idari krizlere mahkûm etmişlerdir. Milli iradeden korkan, sandıktan kaçan iktidar sahipleri 19 Mart 2025 günü çok keyifliydiler. Siyasi hayatımı bitirdiklerini, muhalefetin gücünü kırdıklarını, önümüzdeki seçimi garantilediklerini zannediyorlardı. Ama hevesleri kursaklarında kaldı. Çünkü hesap edemedikleri bir şey vardı: Bir asırdan beri bu topraklarda egemenlik milletindir ve hiç kimse, hiçbir güç milletten büyük değildir.

"BİZ CESARETİZ, BİZ UMUDUZ"

Ne yaparlarsa yapsınlar bizi; seçme ve seçilme hakkı elinden alınmış, hak ve hürriyetleri yok edilmiş, özgüvenini yitirmiş bir millet haline getiremeyecekler. Bizim bir adımız özgürlüktür, bizim bir adımız adalettir. Biz cesaretiz, biz umuduz. Bizler, herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet isteyenleriz. Kendisi için neyi hak görüyorsa, başkası için de aynısını hak görenleriz. İster zindanda, ister meydanda; bizler her şart altında doğruluğun, iyiliğin ve sevginin yanında yer alanlarız. Elbette başaracağız, elbette kazanacağız. Milletçe aldığımız her nefes özgür, yaşadığımız hayat baştan sona adil olacak. Her şey çok güzel olacak."