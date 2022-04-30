İmamoğlu, Tuzla'da yanan fabrikada incelemelerde bulundu: Alınması gereken çok tedbir var

30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da yanan boya ve vernik fabrikasında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı yangınla ilgili, “İstanbul'da daha fazla denetim, daha fazla irtibat ve kendi içerisinde de alınması gereken çokça tedbir var. Ya da yapılan denetimlere rağmen bunlara uymama konusunda da birtakım ısrarlar var. Topyekûn bir bilinç istiyor” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki sanayi sitesinde yanan çıkan fabrikada bugün incelemelerde bulundu. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, daha fazla denetim yapılması gerektiğini söyledi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN, 3 EMEKÇİ KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"



İmamoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak’ında kendisine eşlik ettiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ne yazık ki 3 emekçi kardeşimizi kaybettik. Bu tür sanayi tesisleriyle ilgili, az önce sitenin başkanı arkadaşımızla da konuştuğumuz kadarıyla ne yazık ki İstanbul'da daha fazla denetim, daha fazla irtibat ve kendi içerisinde de alınması gereken çokça tedbir var. Ya da yapılan denetimlere rağmen bunlara uymama konusunda da birtakım ısrarlar var. Topyekûn bir bilinç istiyor. Bu süreç, sadece ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ya da bakanlık denetlesin, yetmiyor. Çünkü insanların da bu tür tesislerde nasıl çalışacağına dair mevzuata yaşamın her anında uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ne yazık ki burada da bir patlama sonucu sadece binaya hasar olsa, sadece mala hasar olsa bugün çok daha farklı bakardık olaya, ama ne yazık ki üç insanımız hayatını kaybetti, yaralılar var" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Neyse ki şükürler olsun yaralılar, hafif yaralı. Bir o kadar da çevre binalarda epeyce bir tahribatla karşı karşıyayız. Bu süreçle ilgili tabii ki olay inceleme ve diğer hukuki süreçler yürütülüyor. Biz de takip içerisinde olacağız hem Büyükşehir Belediyemizin ekipleri hem ilçe belediyemizin hem sanayi sitesinin sorumluları bir araya gelip, bu alandaki var olan diğer tehditler neyse hızlıca daha fazla tedbirin nasıl alınması hususunda da iş birliğini yapacağız.”

NE OLMUŞTU?

Tuzla Orhanlı'daki sanayi sitesinde bulunan bir boya fabrikasında dün patlama ve yangın meydana gelmişti. Olayda 3 işçi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ayrıca fabrikanın, ruhsatsız olduğu için 2021'de mühürlendiği ortaya çıkmıştı.