İmamoğlu ve Özel'den LGS öncesi öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun LGS'ye girecek öğrenciler için gönderdiği başarı mesajını paylaştı.

Siz değerli gençlerin iyi bir eğitimle geleceğe hazırlanması ülkemiz için çok önemli.



Sizlere çok güveniyorum, LGS sınavında başarılar diliyorum. pic.twitter.com/QTNO5wH0i3 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) June 12, 2026

Öte yandan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Özel mesajında, öğrencilerin aylar boyunca emek verdiğini ve hayalleri için fedakârlık yaptığını belirterek, "Şimdi kendinize, emeğinize ve bildiklerinize güvenme zamanı" dedi.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili genç kardeşlerim,

Aylarca emek verdiniz, çalıştınız, uykunuzdan, zamanınızdan fedakârlık ederek hayalleriniz için mücadele ettiniz. Şimdi kendinize, emeğinize ve bildiklerinize güvenme zamanı.

Biliyorum; ülkemizde çocuk olmak, genç olmak kolay değil. Belirsizliklerin, kaygıların ve umutsuzlukların ağır bastığı zamanlardan geçiyoruz.

Ama asla unutmayın: Bu ülkenin en büyük gücü, sizin aklınız, cesaretiniz ve özgür yüreğinizdir.

Bir sınav elbette hayatınızın tamamı değildir. Bir son değil ama yeni bir başlangıçtır.

Yarın LGS’ye katılacak tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum.

Zihniniz berrak, kalbiniz ferah, yolunuz açık olsun.”