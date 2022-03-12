İmamoğlu ve Yerlikaya'dan İstanbul'daki kar yağışı için kritik uyarı

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:35

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam kentte kar yağışının yoğunlaşacağını bildirirken, vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da bu akşam yoğun, gök gürültülü kar sağanakları bekleniyor. Uyarılarımızı yineliyoruz. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun."

"50 CM'YE ULAŞABİLİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 cm'ye ulaşacabileceğini söylerek uyarılarda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında şunları yazdı;

İstanbul’da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yağışın daha da şiddetlenmesini bekliyoruz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle hatırlatırım. Bugün kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 cm’ye ulaşabilir.

İstanbul’da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yağışın daha da şiddetlenmesini bekliyoruz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle hatırlatırım. Bugün kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 cm’ye ulaşabilir. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 12, 2022



